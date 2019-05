Croix-Chapeau : attention aux faux démarcheurs !

Croix-Chapeau, France

Décidément, l'imagination n'a pas de limite, et quand il s'agit de s'introduire dans une maison, les personnes malintentionnées ne manquent pas d'idée. Pour repérer les biens à l'intérieur d'une maison, pour les voler ultérieurement ou sur le champ s'il s'agit d'objet de valeur, on connaissait déjà le faux agent du réseau de gaz, ou le faux entrepreneur qui se propose de réaliser un devis pour l'installation de panneaux photovoltaïques.

Là, voici le faux agent recenseur de la Nouvelle-Aquitaine. Une région, qui, il faut le savoir, n'a pas l'autorité pour faire intervenir ces personnes à domicile. Seule la commune mandate des agents, et ils se déplacent avec une pièce d'identité spécifique, avec la signature du maire. Un recensement qui sachez-le, ne nécessite pas aux agents de rentrer dans votre propriété. Bien souvent, on vous laisse un imprimé à remplir, ou on vous aiguille sur un site internet. Mais la crédulité des habitants fait que, bien souvent, les portes s'ouvrent en pleine confiance. Dans de nombreux cas, de l'argent, des montres ou des bijoux disparaissent mystérieusement lors de la visite. Un des agents parle au propriétaire, détourne l'attention, pour que l'autre fasse disparaître quelques objets de valeur.

Jean-Pierre lui est un de ces habitants de Croix-Chapeau qui a eu ces deux personnes au pied de sa porte. Il ne les a pas laissé rentrer, et en tant qu'ancien conseiller municipal, il sait très bien qu'il faut une habilitation de la mairie, et dit-il, "à l'époque quand j'étais conseiller municipal, çà me faisait rire de voir des personnes se présenter à mon domicile, en me disant qu'ils étaient mandatés par la mairie pour les termites ou autres ... j'aurai été informé tout de même ! "

Un autre habitant de Croix-Chapeau a lui aussi été victime des ces tentatives d'arnaques. Ces personnes repérées en début de semaine, n'ont pas été interpellées. Les habitants concernés n'ont pas eu le réflexe de contacter les gendarmes directement , et se sont adressés à la mairie en premier. Une perte de temps pour tenter le localiser les individus ... qui aujourd'hui sont susceptibles de sévir un peu plus loin. En attendant, la mairie appelle à la vigilance sur son site internet.