Un restaurant du 19e arrondissement de Paris a été victime de vol et d'inscriptions racistes dans la nuit de jeudi à vendredi. Les lieux sont saccagés, inondés et couverts d'injures antisémites.

Croix gammées et inscriptions antisémites dans un restaurant casher du 19e arrondissement de Paris

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un restaurant casher du 19er arrondissement de Paris, rue Manin, a été vandalisé et recouvert d'injures antisémites. "Les auteurs ont fracturé le rideau de fer, saccagé le restaurant et inondé les lieux", explique la police. Le fond de caisse, d'un montant de cinquante euros, a été dérobé. Des inscriptions à caractère antisémite ont également été retrouvés sur les lieux, confirme la police.

Des croix gammées ont été dessinées sur le plancher. Sur les murs, "Sale juif", "Hitler avait raison" ou encore "Juif PD" ont été tagués. Sur les réseaux sociaux, l'Union des Etudiants Juifs de France s'indigne et poste une vidéo montrant l'ampleur des dégâts.

C'est difficile aujourd'hui d'être Juif dans la République française

"Ces images rappellent la prégnance de l'antisémitisme en France, alors que nous sommes en plein procès des attentats de Charlie Hebdo, l'Hyper Casher et Montrouge il y a cinq ans", déplore Noémie Madar, présidente de l'UEJF. Elle dénonce des agressions devenues quotidiennes : "Ce n'est pas un cas isolé ! Ces inscriptions et ce saccage rappellent qu'il est aujourd'hui difficile d'être Juif dans la République française sans avoir peur pour sa vie et sans se sentir menacé au quotidien."

La maire de Paris réagit

Sur Twitter également, la maire de Paris Anne Hidalgo dit condamner "avec la plus grande fermeté cet odieux acte de vandalisme".

Le maire du 19e arrondissement François Dagnaud, qui s'est rendu sur place, dénonce également une "abomination". Une enquête est en cours. Elle est confiée à la deuxième DPJ.