Croix gammée près de la synagogue de Nanterre : le maire condamne "ceux qui propagent des messages de haine"

"Je voudrais remercier une voisine de la synagogue de Nanterre, Nadia, qui nous dit avoir aperçu dimanche soir, une croix gammée, passage de la Croix. Cette rue se trouve à 200 mètres de la synagogue", a déclaré le rabbin David Naccache, dans une vidéo publiée sur le réseau social TikTok.

ⓘ Publicité

loading

Le rabbin de Nanterre condamne cet acte antisémite et "remercie tous ceux qui ont nous apportés leur soutien". Le maire de la ville, Patrick Jarry, a réagi après la découverte de ce dessin de croix gammée, "très visible". L'édile "condamne avec la plus grande fermeté cet acte qui revendique l’un des pires symboles de l’histoire du vingtième siècle". Dans un communiqué, il précise qu'il a incité "les responsables du Centre communautaire juif de Nanterre à déposer plainte, afin qu’une enquête soit menée pour découvrir, interpeller et punir le ou les auteurs de cet acte". Contacté le rabbin Naccache ne souhaite indiquer si une plainte a été déposée.

"Ceux qui veulent propager des messages de haine n’ont pas leur place à Nanterre"

"Notre ville continuera de combattre toutes les formes de racisme et de porter les valeurs de solidarité et du vivre ensemble" , conclut le maire de Nanterre. Le préfet des Hauts-de-Seine, Laurent Hottiaux condamne aussi "fermement le tag antisémite" . Il assure que les "forces de l'ordre mobilisées pour interpeller et remettre à la justice les auteurs de cet acte intolérable".