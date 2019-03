Croix gammée sur la stèle en hommage à Simone Veil à Vandoeuvre : nombreuses réactions d'indignation

Vandœuvre-lès-Nancy, France

"Consternation et tristesse. Cette nouvelle inscription antisémite est intolérable! Plus que jamais, nous devons rester unis pour combattre ensemble la haine", la réaction est signée André Rossinot, le président de la Métropole du Grand Nancy.

La croix gammée a été peinte avec une bombe de peinture noire et barre toute l'inscription en hommage à l'ancienne ministre et ex-déportée. L'inscription a très vite été effacée mais elle suscite de nombreuses réactions.

Laurent Hénart, maire de Nancy exprime lui "son écoeurement face à ces gestes abjectes qui se multiplient dans notre pays. Ils sont une injure à une Grande Dame qui a fait beaucoup avancer la cause des femmes dans notre pays"

Le maire de Vandoeuvre, Stéphane Hablot explique avoir déposé plainte et fait part lui aussi de son indignation "la croix gammée a la forme la plus hideuse de la politique qui est le rejet, la ségrégation, le racisme et ça renvoit à des relents de l'histoire qui sont l'inverse de la République. Mais on doit pas en rester là car il faut aussi faire de l'éducation".

La stèle a été inaugurée au mois de mai 2018 sur l'ex-place du Benelux, rebaptisée place Simone Veil. Au mois de février déjà, une inscription "Simone Veil avorteuse juive" a été découvert sur un arrêt de bus du cours Leopold et avait là encore suscité de nombreuses réactions d'indignation.