Croyant assister à une agression, le Manceau sort un taser et se retrouve en garde à vue

Dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 octobre 2020, quai Louis-Blanc au Mans (Sarthe), un couple sort d'un bar. Il est 1h45 du matin. Très alcoolisée, la femme, prise d'une envie pressante, veut se soulager dans la rue ; son compagnon lui demande de se retenir et la saisit par le bras. Croyant assister à une scène de violence conjugale, un passant décide alors de s'interposer et sans chercher à en savoir plus, dégaine un taser de contact avec lequel il menace l'homme de près.

Au tribunal en mars prochain

La police est arrivée rapidement sur les lieux, prévenue par un tiers, mais il aura fallu un peu de temps pour tirer l'histoire au clair, notamment en raison de l'état d'ébriété avancée des protagonistes. Le "justicier" improvisé, un Manceau de 48 ans, n'est sorti de garde à vue que ce lundi après-midi. Il sera jugé le 18 mars 2021 pour menace avec arme. Ce sera au juge d'apprécier si l'homme a fait preuve du discernement nécessaire au moment de sortir ce taser et s'il avait un motif légitime d'en porter un sur lui.