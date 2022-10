CRS à Nantes : une présence qui rassure ou angoisse les Nantais rencontrés place du Commerce

A Nantes depuis plusieurs semaines, on accélère côté police. 70 CRS sont arrivés en renfort ce lundi 10 octobre et doivent rester là jusqu'à début 2023, avant d'être remplacés par 80 agents de la "CRS 8" spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines. Vous avez dû les croiser, ils sont postés près de lieux stratégiques jusqu'à une heure du matin, ou en tout cas près de zones réputées moins sécurisées.

ⓘ Publicité

A Commerce, mieux vaut ne pas sortir tard le soir

Sur la place du Commerce ce samedi après-midi, deux camionnettes de CRS sont stationnées. Mais certains passants rencontrés ne sont pas convaincus par l'efficacité de ce renfort de police. Comme Maelys, 15 ans : "Cela ne change pas vraiment, parce que Nantes est toujours autant dangereuse, avec toujours autant de personnes malveillantes. Ici, à Commerce, mieux vaut ne pas sortir le soir. Les policiers peuvent être rassurants en étant là, mais il faut qu'ils agissent aussi."

Mais pour d'autres nantais, cette présence est la bienvenue ! Elle est même nécessaire pour Aurélien, commercial, qui se promène souvent ici en famille. "Il y a besoin d'une présence ici à Nantes. Nous qui sommes nantais de naissance, on constate que c'est devenu n'importe quoi niveau sécurité. Quand on n'a rien à se reprocher, on n'a pas à être inquiet de la présence des policiers."

J'ai l'impression que c'est un début de guerre

Aurélien n'est pas inquiet mais il y en a une qui l'est, c'est Diane, 29 ans, qui trouve que cette présence policière génère un climat anxiogène. "J'ai l'impression que c'est un début de guerre. Cela m'angoisse un petit peu qu'il y ai des CRS, comme si cela allait exploser à tout moment et que nous étions en permanence en manifestation. Et cela ne me sécurise pas trop."

Difficile de dresser un bilan après une semaine. En tout cas le gouvernement dit vouloir frapper fort, alors que Nantes est le théâtre en ce moment d'une série de faits divers. Ce dimanche 16 octobre, une femme a été poignardée près du boulevard Jean Monnet, à Nantes.