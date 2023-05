CRS en renfort à Valence : "ce n'est pas suffisant" pour le maire Nicolas Daragon

Des énièmes coups de feu et un nouveau meurtre à Fontbarlettes à Valence mardi soir. 36 CRS sont envoyés en renfort et patrouilleront dans le quartier jusqu'au lundi 15 mai. Le maire Nicolas Daragon était l'invité de France Bleu Drôme Ardèche ce jeudi pour s'exprimer sur le rôle de l'Etat et de la Ville dans ce climat d'insécurité régnant.

France Bleu Drôme Ardèche : Un homme tué par balles à Fontbarlettes, 16 blessés et 28 utilisations d'armes à feu recensés dans le quartier depuis le début de l'année. Comment enrayer le phénomène ?

Nicolas Daragon : C'est une situation qui est critique et une violence qui se banalise avec véritablement la désolation et la peur, et une pensée permanente pour nos concitoyens dans ces quartiers. On enraye cette situation en appelant l'Etat à joué son rôle. La sécurité, c'est l'Etat. Le maintien de l'ordre, c'est l'Etat. La lutte contre les points de deal et les trafics d'armes ou les violences urbaines, ce sont les compétences de l'Etat. Les maires malheureusement ne peuvent pas intervenir à la place de la police nationale et sanctionner à la place de la justice, nous ne sommes pas aux Etats-Unis.

France Bleu Drôme Ardèche : Que demandez-vous ?

Nicolas Daragon : De la fermeté, de l'autorité et des effectifs pour la police nationale au ministre de l'Intérieur. La situation est connue, on sait même la localiser. Rue Verdi et rue Jean Perrin, on a des points de deal. Lorsque la police nationale intervient et interpelle, on sait que ça déstabilise ce marché. Le résultat, c'est que les tensions grandissent et provoquent des coups de feu très réguliers, et dorénavant des morts. On ne peut pas se contenter d'envoyer une demi-compagnie de CRS au lendemain d'un homicide.

France Bleu Drôme Ardèche : Les CRS en renfort vont rester jusqu'à lundi. La préfète de la Drôme annonce aussi l'arrivée de huit policiers supplémentaires à Valence. Ce n'est pas suffisant pour vous ?

Nicolas Daragon : Ce sont des bonnes nouvelles, mais ça n'est pas suffisant. Les habitants qui vivent dans ce quartier, comme dans le quartier du Plan, eux vivent la terreur au quotidien. Les lendemains matins des faits, je lis les rapports de la police municipale et nationale. C'est en permanence. Il y a des quartiers en France où les CRS sont quasiment installés à demeure. Je demande que les forces mobiles soient présentes deux à trois fois par semaine tant qu'on n'aura pas enrayé le phénomène. Qu'on fouille les cages d'escaliers tous les lundis matin, qu'on fasse des barrages et des contrôles d'identité aux entrées des quartiers pour que les consommateurs soient dissuadés d'y venir. Il faut agir au quotidien et pas seulement en opérations coup de poing.

France Bleu Drôme Ardèche : La Ville a-t-elle un rôle à jouer ?

Nicolas Daragon : Evidemment, on intervient sur l'animation dans nos Maisons pour tous avec des effectifs extrêmement nombreux dans tous les quartiers et avec nos éducateurs de prévention dont on a augmenté le nombre de 25% avec le soutien du Département. On intervient aussi avec le programme de réussite éducative, avec nos partenariats avec les associations, sur les équipements sportifs. On intervient également avec notre police municipale. Quasiment 50% de son action se localise dans la zone de sécurité prioritaire - qui est la compétence de l'Etat strictement. Et nos équipes de propreté urbaine interviennent dans des proportions démesurées par rapport à la taille du quartier. Mais tout ce travail est fichu à terre parce que la sécurité n'est pas assurée par l'Etat.

France Bleu Drôme Ardèche : Avez-vous de vraies difficultés pour maintenir les services publics dans ces quartiers ? On pense à la médiathèque fermée à Fontbarlettes.

Nicolas Daragon : Nos personnels, malgré tout leur engagement, connaissent des phénomènes insupportables. On ne peut pas aller au travail la boule au ventre et se faire agresser devant son lieu de travail. Ils nous ont fait des remontées qui étaient de nature à décider malheureusement de fermer la médiathèque pendant un certain temps. Evidemment qu'on va revenir et la rouvrir, que ce soit à la médiathèque ou ailleurs. Le quartier de Fontbarlettes aura un lieu de lecture publique.