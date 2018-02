Le tribunal de police de Privas a condamné EDF à 6.000 € d'amende et le directeur de la centrale nucléaire de Cruas à 3.000 € d'amende avec sursis. Des combinaisons radioactives avaient été découvertes dans un camion transportant des déchets conventionnels.

Cruas, France

Le 6 novembre 2015, un camion transportant sur le site de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse des déchets conventionnels est stoppé lors de son passage au deuxième portique de contrôle. Le portique sonne indiquant que du camion émane un taux de radioactivité anormalement élevé.

Sortir du Nucléaire s'empare de l'affaire

Le réseau sortir du Nucléaire a décidé de porter l'affaire devant la justice et porte plainte contre EDF devant le tribunal de police de Privas. Lors du procès, les membres de ce réseau ont parlé de négligences, expliquant qu'il n'y avait pas d'étiquetage sur ces habits en papier (pantalons, sur-bottes etc ). Les écologistes reprochent à EDF d'avoir tardé à signaler l'événement à l'Autorité de Sûreté Nucléaire, le gendarme du nucléaire, et parlent de manquement continu à l'obligation de sûreté.

EDF veut minimiser l'événement

L'avocat d'EDF avait rappelé qu'il s'agissait de 20 grammes de papier au fond de la benne du camion de 20 m3 et que la dose était de 11 µSvt, c'est-à-dire la moitié de la dose reçue lors d'un vol Paris/New-York. Un incident qu' EDF reconnaît. L'avocat faisait aussi remarquer que la centrale nucléaire de Cruas-Meysse gère 900 tonnes de déchets radioactifs par an et 11.300 tonnes de déchets conventionnels.