Cruauté envers des animaux : 4.700 euros d'amendes et 12.000 euros au profit de la SPA de Dijon

Le propriétaire jugé indélicat d'une vingtaine de chiens, de plusieurs poules et de chèvres a été condamné à plusieurs amendes ce vendredi par le tribunal de Dijon.

Il avait été jugé début janvier pour sévices graves et acte de cruauté sur des animaux. En août 2015, alors qu'il était parti en vacances en laissant des réserves de nourriture à un ami, ses animaux avaient été saisis et confiés à la SPA. Ils étaient sales, très maigres, pleins de puces. Le parquet avait requis 8 mois de prison avec sursis mais finalement, hier, le tribunal a requalifié les faits en privation de soins et n'a donc condamné le Dijonnais à payer 62 amendes de 80 euros chacune (soit 4.690€ au total) et à rembourser 12.000 euros de frais à la SPA de Dijon pour la garde des 22 chiens saisis.