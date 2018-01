Conséquence des fortes pluies de ces derniers jours et de la fonte des neiges sur les massifs des Alpes et du Jura, le Rhône est en crue. En Ardèche, la départementale 86 a été fermée à Bourg-Saint-Andéol. Pareil, pour le quai qui mène au port de l'Epervière à Valence.

Les départements de la Drôme et de l'Ardèche n'ont pas été touchés par la tempête Eléanore. Mais les cours d'eau gonflent. Les fortes précipitations de ces derniers jours et la fonte des neiges dans les massifs des Alpes et du Jura ont fait augmenter le débit des affluents du Rhône. Le pic doit être atteint samedi en fin de journée à Valence, avec 4 900 m3 par seconde. La dernier fois que ce débit avait été atteint, c'était en novembre 2016.

La D86 fermée à Bourg-Saint-Andéol, le quai Mistral interdit d'accès à Valence

Vendredi, le débit était de 4 500 m3 par seconde au niveau du pont de Valence. Le Rhône a été placé en vigilance jaune, ce qui a poussé la mairie à fermer le quai Mistral, ce passage qui longe le fleuve depuis le niveau du parc Jouvet et jusqu'au port de l'Epervière, jusqu'à samedi inclus. En Ardèche, la départementale 86 a été fermée ce vendredi à Bourg-Saint-Andéol et des déviations ont été mises en place. La situation devrait revenir à la normale samedi dans la journée.

Le débit doit baisser dans les prochains jours

La Compagnie nationale du Rhône surveille et régule le niveau du fleuve en ouvrant ses barrages au fur et à mesure. A priori, les conséquences de la crue devraient être limitées.

Le niveau du Rhône va baisser dans les prochains jours. Mais la CNR reste vigilante : une cellule de permanence a été mise en place pour le weekend.