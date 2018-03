Yonne, France

La cruauté. C'est sans doute le trait de personnalité qui ressort le plus dans l'acte d'accusation : des os fracturés avant sa mort, la tête plongée dans une baignoire, Sophie Lionnet a vécu un calvaire entre les mains du couple, Sabrina Kouider et Ouissem Medouni. "Sophie était soumise à des actes de tortures", déclare l'avocat de la famille Franck Berton."On lui plongeait la tête dans la baignoire pour lui faire avouer des choses inimaginables."

A cette cruauté s'ajoute l'agressivité. Que ce soit un ami du couple, le propriétaire de leur appartement, une vendeuse dans un magasin proche... tous les témoins sont formels : Sabrina Kouider s'emporte facilement. Elle hurle contre Sophie, la traite de monstre, l'accable de questions lors de longs interrogatoires avec son mari. Dans un enregistrement diffusé la semaine dernière, Sabrina Kouider répète parfois vingt fois les mêmes questions.

Une "théorie du complot"

Selon l'accusation, il y a aussi cette tendance à affabuler, à inventer. Sabrina Kouider a développé une obsession pour son ex-compagnon Mark Walton, chanteur dans un boys band. Selon elle, Sophie Lionnet aurait comploté avec lui pour la droguer, elle et sa famille. En échange, Marc Walton lui aurait versé de l'argent, et promis un rôle dans un film avec Tom Cruise. Pour l'accusation, cette théorie du complot et ces "croyances" ont constitué un élément central dans le meurtre de Sophie.

Un couple manipulateur

A bout suite aux interrogatoires, Sophie Lionnet finira par raconter cette histoire grotesque sur une vidéo, à la demande de ses employeurs. Manipulateur, c'est le dernier trait de caractère évoqué par l'accusation. Mark Walton, l'ancien compagnon de Sabrina Kouider, devrait témoigner ce matin lundi à l'audience. Le procès se poursuivra jusqu'au 11 mai prochain.