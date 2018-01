L'incident s'est produit ce samedi après-midi, à la frontière entre l'Allier et la Saone-et-Loire. La dame n'a pas été blessée et la route a été coupée suite à cet événement.

Gannay-sur-Loire, France

Elle s'est fait une grande frayeur : une dame originaire de Saone-et-Loire est restée bloqué sur le pont qui relie Cronat (Saone-et-Loire) et Gannay-sur-Loire (Allier) ce samedi après-midi. Alors en voiture, elle a décidé de s'aventurer sur ce pont, alors que l'eau recouvrait le pont, croyant qu'il ne s'agissait qu'une fine pellicule. Mais elle est restée bloquée.

Les sapeurs-pompiers de l'Allier ont donc été dépêchés sur place pour sortir la dame de son véhicule, en tirant la voiture avec un crochet d'attelage. L'intervention s'est bien déroulée : elle a été mise en sécurité et la voiture n'a pas été endommagée.

Depuis, la route a été barrée par les gendarmes de l'Allier. La Loire, sur ce tronçon, a été placé en vigilance jaune par Vigicrues depuis hier.

Vigicrues avait placé la Loire en vigilance jaune sur ce tronçon - Vigicrues

En Auvergne, la Sioule et la Dore étaient également placés en vigilance jaune jusqu'au prochain bulletin, vers 20h. Les gendarmes de l'Allier et du Cantal ont été beaucoup sollicité cet après-midi pour des caves inondées et des épuisements de sols.