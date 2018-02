Paris, France

C'est un rebondissement inattendu dans l'affaire qui oppose le président de Radio France, Mathieu Gallet au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Basée à Orléans, l'association de défense de l'audiovisuel public a déposé ce lundi après-midi une requête devant le Conseil d'État. Dans un référé-liberté, l'association remet en cause la décision du CSA de mettre fin aux fonctions du président de Radio France le 31 janvier dernier. Elle estime que l'instance a agi sur pression de la ministre de la culture, Françoise Nyssen, loin de son devoir d'indépendance. C'est ce que reproche au CSA, Tahar Ben Chaabane, le président de l'association.

Le CSA s'est décrédibilisé, notamment au moment de la révocation de Mathieu Gallet" - Tahar Ben Chaabane

Pour le président de l’association de défense de l'audiovisuel public, Tahar Ben Chaabane, "cette démarche est dirigée contre le CSA, et son manque d'indépendance puisqu'il agit sous les oukases de Françoise Nyssen, la ministre de la culture. Il y a un danger pour la démocratie qui est la mainmise pour l'information d'intérêts financiers, tous les journaux, notamment papiers, sont aux mains d'oligarques français (...) Donc ce qu'il reste de toutes ses pressions, c'est un îlot de l'information, c'est le service public de l'audiovisuel. Malheureusement, il n'est pas bien défendu par le CSA," estime le président de l'association orléanaise.

Une décision qui pourrait être rapide

Tahar Ben Chaabane pense que "le CSA s'est décrédibilisé, notamment au moment de la révocation de Mathieu Gallet. Bien entendu, ce n'est pas le sort de Monsieur Gallet qui nous importe, c'est qui est vraiment le CSA." C'est pour cette raison qu'il a déposé ce recours en référé au nom de l'association pour demander l'annulation de la révocation de 'ancien président de Radio France. "Il faut arrêter de nous prendre pour des idiots, le CSA a fait semblant d'être une autorité indépendante. Le gouvernement lui donne des ordres qu'exécute le CSA. Nous à notre niveau avec des amis à Orléans, nous avons monté une association et on a envie de dire non. Est-ce que ca va marcher ? Au moins, on aura essayé, on fait ce qu'on peut." Le Conseil d'État a bien pris en compte le référé-liberté ce lundi, s'il décide d'étudier la requête, la procédure pourrait aller très rapidement et déboucher d'ici quelques jours.