Cucq : son enfant de 3 ans se sauve de l'école maternelle, une mère choquée

A Cucq, le drame a été évité de justesse. Un enfant de 3 ans a échappé à la vigilance de l'école maternelle, ce jeudi 1er septembre, le jour même de sa rentrée. Le garçonnet est sorti du périmètre de l'école La souris verte, et a été retrouvé par des riverains. Ramené sain et sauf à l'école, le garçonnet a été choqué par son expérience. Sa mère doit, ce vendredi, déposer une plainte auprès de la gendarmerie.

Le trou rapidement bouché

Tant dans l'équipe de la mairie qu'au sein de l'école, et plus haut, de l'académie, on cherche donc à comprendre ce qui a bien pu se passer. Première question : comment un garçon de 3 ans a -t-il pu sortir de l'école sans être repéré ? Selon les premiers éléments donnés par le maire de Cucq, l'enfant s'est faufilé dans l'interstice entre un muret et le poteau. Un trou assez petit, pas beaucoup plus d'une dizaine de centimètres, qui a, semble-t-il, suffi à ce qu'il s'échappe.

Deuxième question, pendant combien de temps est-il parti ? Enfin, le personnel a-t-il réalisé qu'il manquait à l'appel ? C'est ce que cherche à comprendre la mère du petit garçon qui l'a récupéré jeudi midi sans blessures, mais très désorienté. Selon elle, deux personnes l'ont récupéré à quelques centaines de mètres de là, dans un fossé, avec "de l'eau boueuse", "jusqu'au ventre".

La mère de l'enfant, très choquée, ne souhaite plus - dans l'immédiat - remettre son fils à l'école et a annonce qu'elle compte, ce vendredi, déposer une plainte à la gendarmerie. Cette maman a déjà hier rencontré la directrice de l'école, et le maire de la commune. Walter Kahn lui-même a participé à une réunion avec l'inspection d'académie ce vendredi matin. En tout cas, sans plus attendre, les services techniques de la commune de Cucq ont fermé le trou en question, pour éviter que cela ne se reproduise.