Culturisme : un Cherbourgeois vise le titre de champion de France

Il concourt dans la catégorie des moins de 80 kilos. 80 kilos de muscles! Mohamed Zehal est un passionné du culturisme, une discipline autour de laquelle il organise sa vie depuis maintenant une dizaine d'année. En 2017, ses efforts sont récompensés et il remporte un premier titre de champion de France à Perpignan. "En 2018 je me suis fait opéré d'une hernie et j'ai été obligé de m'arrêter 6 mois", souligne Mohamed Zehal qui précise qu'il a repris l'entrainement au mois d'août dernier, avec quatre mois de "prise de masse musculaire".

"C'est un sport compliqué, très exigeant et rigoureux en ce qui concerne l'hygiène de vie"

Le 23 mars dernier, il remporte la demi-finale nord du championnat de France et décroche sa place pour la finale de ce week-end. Une performance rendue possible au prix de nombreux efforts. "C'est un sport compliqué, très exigeant et rigoureux en ce qui concerne l'hygiène de vie", souligne Mohamed Zehal. A 32 ans, lui qui figure parmi les meilleurs Français de sa catégorie s'entraîne deux fois par jours et il espère bien que cela va payer samedi.

Jouer avec les juges

"Je vais passer devant les juges à deux reprises. Les juges comparent entre les 12 athlètes en compétition. Ils regardent tout, les muscles, leur morphologie, l'équilibre du développement entre le haut et le bas du corps", précise l'athlète. Et puis il faut aussi jouer avec les juges : bien choisir la musique sur laquelle on va se produire et enchaîner les mouvements qui mettent en valeur sa musculature. Sans oublier le petit sourire qui peut faire la différence souligne Mohamed Zehal.

Le Cherbourgeois vise le titre samedi et une sélection en équipe de France, ce qui lui permettrait de participer à des compétitions européennes. Il espère aussi à terme, convaincre un sponsor de le suivre, et ainsi disposer d'une aide financière pour la poursuite de sa carrière de culturiste.