Le faux avocat condamné à deux ans de prison ferme par le tribunal de Cusset dans l'Allier

Il s'était fait passer pour un avocat au tribunal de Cusset en janvier 2021, Sébastien Buisson avait été démasqué par le procureur alors qu'il était en train de plaider . Ce jeudi, le tribunal l'a notamment reconnu coupable d'exercice illégal du métier d'avocat et condamné à deux ans prison ferme, avec mandat de dépôt à effet différé. Une peine plus lourde que les réquisitions du parquet.

L'homme de 37 ans a donc été reconnu coupable d'"exercice illégal de la profession d'avocat et escroquerie par usage de la fausse qualité d'avocat en récidive". Lors de l'audience devant le tribunal début décembre, Sébastien Buisson avait assuré avoir "honte" et "combattre ses démons". "J'ai une passion dévorante pour le droit par la lecture. Je me suis retrouvé à jouer un rôle que je n'ai pas", avait-il reconnu.

Onze condamnations inscrites à son casier

La présidente du tribunal Aurélie Mahé avait alors opposé à cette "passion" son casier judiciaire, qui portait jusque là mention de 11 condamnations : vol, contrefaçon, escroquerie, conduite sans permis, etc. L'avocat de M. Buisson, Me Olivier Roquain, avait plaidé la relaxe sur le fait d'escroquerie, arguant que "quatre personnes" avaient confirmé "qu'il n'a pas commis cet acte pour l'argent". "Il aime ce métier d'avocat car il les a côtoyés, il s'est dit 'c'est magnifique ce métier'", avait-il souligné lors de l'audience.

Sébastien Buisson a également reçu l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle, ou une société commerciale, pendant sept ans. Il est condamné à payer l'ordre des avocats des barreaux de Limoges et Cusset, parties civiles, un euro symbolique pour dommage et intérêt.