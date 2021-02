Cuttoli Corticchiato : un homme activement recherché depuis le début de l'après-midi

Un important dispositif de gendarmerie a été mis en place du côté de Cuttoli-Corticchiato pour tenter de retrouver un homme de 54 ans. Carlos Da Costa Alves n'a plus donné signe de vie depuis le début d'après midi. Il est parti à pieds de son domicile situé hameau de Canali pour une balade.

Carlos Da Costa Alves est vêtu d'un pantalon treillis, d'une veste polaire kaki, d'une casquette kaki ou noire et de chaussures de marche. Une équipe cynophile, des patrouilles pédestres et un hélicoptère sont mobilisés.

Si vous disposez de renseignements relatifs à cette personne, il vous faut composer le « 17 ».

La gendarmerie précise par ailleurs qu'il ne faut pas s'engager sur les berges de la Gravona, dangereuses en ce moment.