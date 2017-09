CV impressionnant pour le nouveau numéro 2 de la Gendarmerie de la Mayenne

Le Lieutenant-Colonel Bruno Langlois a pris ses fonctions comme adjoint du Colonel David Bièvre le 1er août. Ce Commandant en second du Groupement de la Gendarmerie de la Mayenne, originaire d'Issoudun dans l'Indre, est âgé de 50 ans.

C'est ce que l'on pourrait appeler un "super gendarme". Le Lieutenant-Colonel Bruno Langlois a un CV impressionnant. Il a fait son école de gendarmerie à Berlin en Allemagne au moment de la chute du Mur. Il garde d'ailleurs précieusement un morceau de ce grand événement de l'Histoire dans son bureau. Premier poste près de Lyon, ensuite ce sera Orléans et Vendôme. En 2001, il devient Officier et est affecté à Rezé près de Nantes puis ce sera la section de recherche d'Angers. Il travaillera notamment à cette époque avec la Procureure de la République Brigitte Angibaud, ce Magistrat a créé l'alerte enlèvement en France. Il a ensuite été le numéro 3 de la Section de Recherche de Paris. Mais surtout, il a commandé la Compagnie de Pornic au moment de l'affaire Laëtitia Perrais. Cette jeune femme tuée sauvagement par Tony Meilhon à La Bernerie-en-Retz. C'était en 2011. Ce sont les Gendarmes pornicais qui ont été chargés de cette enquête. Un meurtre et une enquête qui marquent bien évidemment une carrière.