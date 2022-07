Cyber-attaque au conseil départemental : les aides sociales seront bien versées en juillet

"Les premiers jours on avait plus rien" raconte Boris Courbaron, le directeur général des services du conseil départemental. "Plus de téléphone, plus de photocopieuse... Plus d'imprimante non plus, puisqu'elles sont reliées à nos serveurs". Depuis, les services reviennent au compte goutte : "Nous avons récupéré nos lignes téléphoniques et sommes donc de nouveau joignables. Les imprimantes aussi refonctionnent, les agents peuvent donc recommencer à travailler".

Pas de rançon

Ce qui reste à faire, c'est récupérer les données cryptées par les pirates : "Ils ont changé les noms de nos serveurs pour que nous ne puissions plus y avoir accès" explique Boris Courbaron. "Dans ces adresses, ils nous ont laissé un moyen de les contacter via le darknet". Depuis quinze jours, ce sont l'Anssi et le parquet de Paris qui échangent avec les pirates. Ces derniers demandent une rançon en échange du code qui permet de décrypter les fichiers : "Nous ne paierons pas, c'est une politique du département, et même nationale".

Les aides sociales "bien versées ce mois-ci"

Plutôt que de payer, le département va remonter de nouveaux serveurs. Dont celui dédié au versement des prestation sociales, comme l'Aide personnalisée d'autonomie ou le Prestation de compensation du handicap. Sur ce point, le département se veut rassurant : "Elles seront bien versées ce mois-ci" reprend Boris Courberon. Pour le mois de juillet, le montant des aides sera calquées sur celui de juin, et réajusté par la suite. Quant aux primos-entrants, ceux dont le dossier devait être examiné cet été, "il y aura peut-être un peu de retard, ou alors on versera deux mois en un à la rentrée. Dans tous les cas, on sera au rendez-vous pour qu'il n'y ait pas de perdant."