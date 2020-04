Cyber-attaque violente mais sans conséquences sur les systèmes informatiques du Département de l'Isère

En début de semaine, et surtout lundi et mardi, les systèmes informatiques du Département ont été la cible d'une attaque d'une rare violence venue de serveurs identifiés en Chine et en Russie. Le Conseil Département est régulièrement victime de cyber-malveillance mais celle-ci avait une "intensité inhabituelle" selon Damien Michallet, vice président en charge de l'aménagement numérique et des systèmes d'information.

Une attaque destinée à neutraliser les bandes passantes des systèmes

Il s'agissait d'une attaque de type "déni de service", destinée à saturer les bandes passantes des systèmes pour les paralyser. Le Département qui y est préparé a immédiatement réagi pour contre-attaquer. Résultats si les systèmes informatiques ont été fortement paralysés, tout est rétabli et il n'en restera "aucune séquelle" selon Damien Michallet.

Un appel à la vigilance quand beaucoup ont recours au télétravail

L'élu lance maintenant un appel à la vigilance à toutes les collectivités territoriales et même les entreprises qui ont recours au télétravail pendant la période de confinement car les salariés utilisent aussi des outils personnels moins bien protégés qui sont de vrais chevaux de Troie.

Actuellement , 1200 agents du Conseil Départemental de l'Isère sur les 4500 sont en télétravail du fait du confinement.