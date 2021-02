Un dijonnais de 35 ans placé sous contrôle judiciaire après 21 plaintes pour harcèlement sexuel

Un dijonnais de 35 ans a été placé sous contrôle judiciaire, mercredi 3 février 2021, par le parquet de Dijon (Côte-d'Or). Il a été interpellé la veille par la police judiciaire de Dijon après 21 signalements pour harcèlement sexuel par le biais du réseau social Instagram. Dix-neuf victimes qui ont porté plainte, sont originaires de Côte-d'Or et notamment de Dijon, une vient de Besançon (Doubs) et une autre vient du département de Moselle, selon le parquet.

Le suspect risque 3 ans de prison

Il y aurait plus que 21 victimes selon le parquet de Dijon. L'homme de 35 ans n'utilisait pas un mais plusieurs comptes Instagram pour harceler ses victimes, un procédé qui a commencé en 2017. Cela fait écho à une affaire de cyber-harcèlement à Sens (Yonne) ou plusieurs jeunes femmes ont reçues des menaces de mort ces derniers mois.

à lire aussi Sens : des jeunes filles menacées de viol et de mort sur Instagram

Le dijonnais de 35 ans est poursuivi pour harcèlement sexuel pour les faits entre 2017 et 2018 mais aussi pour harcèlement sexuel avec utilisation d'un service de communication au public en ligne, pour les faits entre 2018 et 2021. En cause, une loi de 2018 qui aggrave la sanction en cas de harcèlement en ligne.

Il est convoqué devant le tribunal de Dijon le 2 juillet prochain et risque 3 ans de prison et 45.000 euros d'amende.