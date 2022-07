Cyber-harcèlement contre Marie Laguerre : l'un de ses agresseurs poursuivi à Nancy

A la sortie de la salle d'audience du tribunal correctionnel de Nancy, Marie Laguerre a tenu à soutenir le regard du prévenu. Ce quadragénaire s'est présenté mercredi 13 juillet devant la cité judiciaire, poursuivi pour injure publique contre l'étudiante en architecture devenue le symbole de la lutte contre le harcèlement. Le Nancéien est soupçonné d'avoir contribué à la vague de cyber-harcèlement subie par la jeune femme de 26 ans au moment de la publication, en 2018, de la vidéo de son agression de rue devant un café parisien. Ces images, issues de caméras de surveillance, ont été vues des millions de fois.

Devant la présidente du tribunal, le prévenu a expliqué qu'il voulait être jugé "comme tout justiciable", en présence d'un avocat. Il a donc demandé le renvoi. Une demande jugée provocante par les parties civiles. "Ca fait plusieurs semaines qu'on sait qu'il y a l'audience, et qu'il pouvait prendre un avocat", a réagi Marie Laguerre. C'est une forme de violence supplémentaire." Vu la journée chargée pour le tribunal correctionnel, la demande de renvoi a donc finalement été accordée.

Comme toujours, quand on est une victime, il faut être patient. On doit endurer en fait tout le processus de justice et parfois, c'est vraiment très frustrant" - Marie Laguerre

A la sortie de la salle d'audience, le prévenu et la victime se sont défiés du regard. L'homme, qui a décliné les demandes d'interview, s'est éloigné, moqueur du tribunal. "C'était important pour moi de le regarder, et de lui montrer, la tête haute, qu'il ne me faisait pas peur", a expliqué Marie Laguerre. Pas peur, mais bien déçue. "Je suis vraiment en colère. Je suis dégoûté. Ça fait une semaine que je me prépare. C'est un stress énorme. C'est rouvrir une histoire qui est très douloureuse. Ca fait quatre ans que ma vie tourne autour de ça."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le procès est renvoyé pour le 18 novembre 2022. Marie Laguerre et son avocate espèrent que d'autres cyber-harceleurs seront retrouvés d'ici là, et également convoqués devant la justice.