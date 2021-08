Cyberattaque à Royatonic : le complexe va pouvoir rouvrir ce mercredi

Le spa va enfin pouvoir rouvrir ses portes après plus de trois semaines de fermeture et une cyberattaque visant son serveur. Un nouveau serveur a été mis en place.

C'est bien sûr une bonne nouvelle pour les habitués qui attendaient ça avec impatience. Le complexe rouvre ses portes ce mercredi après plus de trois semaines de fermeture contrainte.

Le centre avait été le 12 juillet la cible d'un hacker qui avait piraté le serveur du spa, jusqu'à bloquer ce dernier. Un serveur qui contenait toutes les données ou presque du spa, permettant aussi son fonctionnement normal.

Le choix d'un nouveau serveur

Le hacker a très vite demandé une somme d'argent pour que le serveur soit débloqué. La direction n'a pas suivi et a opté pour la mise en place d'un nouveau serveur. Trois semaines de fermeture et environ 200 000 euros de pertes sèches. "Le plus pénalisant c'était par rapport aux clients qui étaient privés de leur complexe" insiste Dominique Ferrandon, le directeur de Royatonic

Pour l'instant, la décision n'a pas été prise de verser la rançon demandée en bitcoin de 30 000 euros puis au final 5 000 euros. Une plainte a été déposée auprès du commissariat de Clermont-Ferrand, la cellule cybercriminalité clermontoise saisie dans un premier temps puis l'antenne parisienne.

Le site ouvre ce mercredi, toutes les activités seront disponibles. "Grâce à l'équipe, d'ailleurs je veux la saluer, elle qui est restée mobilisée pour la traversée de cette nouvelle tempête" conclut Dominique Ferrandon.