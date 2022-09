Cyberattaque de la mairie de Caen : les services municipaux perturbés

Suite à l'attaque de lundi, les sites internet de la ville et de l'agglomération sont coupés. Mais il y a surtout d'autres conséquences, par exemple à l'état-civil ou dans les piscines. Ce sont tous les services qui sont paralysés.

Les ordinateurs vont rester éteints une bonne partie de la journée, au moins, dans les services municipaux de la mairie et de l'agglomération de Caen. La ville a été victime ce lundi après-midi d'une cyberattaque qui bloque complètement les sites internet caen.fr et caenlamer.fr. Et pour l'instant, aucune perspective de retour à la normale n'est annoncé par la mairie. Le maire, Joël Bruneau, organise un point presse sur le sujet ce midi.

La panne des sites internet et des serveurs a des conséquences très concrètes depuis ce matin même si le maire parle d'une "atteinte limitée". Le système de paiement est par exemple inactivé dans les piscines de Caen-la-Mer. Les nageurs ne peuvent rentrer qu'en payant en liquide. Idem dans les patinoires, les musées et les théâtres. Grosses perturbations aussi à l'état-civil où il est impossible d'enregistrer informatiquement les naissances et les décès. Tout doit se faire à la main. L'enregistrement de demandes de passeports ou carte d'identité est également impossible. Les bibliothèques ne sont pas touchées

Le site internet de Cane-la-Mer, inaccessible depuis hier soir, comme celui de la ville de Caen - Capture d'écran

Le conseil municipal a bien eu lieu hier soir mais la retransmission a été rendue impossible par la cyberattaque. Depuis ce dernier tweet, aucune information officielle n'est apparue sur les réseaux de la mairie.

L'attaque s'est produite précisément hier à 14h30. Elle été repérée par les services informatiques une heure et demie plus tard. Les serveurs ont été complètement isolés vers 18h. Ce sont deux des 200 serveurs de la ville qui ont été infectés. Aucune rançon n' a été réclamée par les hackers mais selon les informations données ce midi par la mairie, l'adresse IP des pirates a été identifiée. Joël Bruneau annonce qu'une plainte va être déposée.

On compte 106 000 habitants dans la ville de Caen, 260 000 à l'échelle de l'agglomération.

Caen n'est évidemment pas la première collectivité hackée. Plusieurs villes ont déjà été touchées, par exemple Angers dans le Grand Ouest. C'était début 2021. Il avait fallu près de deux semaines pour relancer le site de la ville. Entre-temps le fonctionnement des horodateurs, par exemple, avait été perturbé. Ce n'est pas le le cas ce midi à Caen. Ils fonctionnent...très bien. Les automobilistes n'auront donc trouvé aucun avantage à cette panne....