Cyberattaque du CHU de Rennes, la fuite de données concerne patients et professionnels

Si la prise en charge des patients s’est poursuivie normalement après la cyberattaque du CHU de Rennes le 21 juin, la réouverture d’applications informatiques se fait progressivement. La semaine dernière, par exemple, le portail de diffusion des images (radios, scanners, IRM) a été rétabli. Le rappel de rendez-vous par SMS et le paiement par carte bleue sont à nouveau opérationnels. En revanche, la prise de rendez-vous via Doctolib n’est toujours pas possible, de même que l’accès au site internet du CHU.

Centre dentaire, cardiologie, labos

Par ailleurs, on en sait un peu plus sur la fuite de données, "à caractère personnel relatives aux patients et aux professionnels du CHU de Rennes", détaille un communiqué. Mais "il n’est pas possible à ce jour d’identifier avec précision la nature exacte et le contenu des données", ajoute le CHU.

Néanmoins, il s’avère que les données concernant les patients relèvent du centre dentaire, des salles techniques de cardiologie et des laboratoires du CHU. Les investigations montrent aussi que "des données à caractère personnel des professionnels du CHU sont également concernées par la fuite des données (numéro de sécurité sociale, bulletin de salaires)".

Pas d’utilisation des données

Le CHU ajoute, qu'à sa connaissance, ces données n’ont fait l’objet "d’aucune diffusion ni exploitation malveillante", pour le moment. Le communiqué rappelle aussi que l'hôpital n’a pas non plus été victime de rançon et qu‘une plainte a été déposée. Elle a été transmise au Parquet de Paris, spécialisé dans les cyberattaques.

Une notification a également été effectuée auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).