Cyberattaque : le FBI vole au secours de la Seine-Maritime!

La police française a travaillé avec les autorités américaines et allemandes sur le groupe criminel à l'origine de l'attaque. Une étape vient d'être franchie dans l'enquête internationale : l'arme des hackeurs a été neutralisée.

Pour piéger les victimes, les cyber-criminels ont utilisé un logiciel de rançon, appelé Hive. Et c'est là qu'à choisi de frapper le FBI : ils ont décrypté ce logiciel malveillant et créé un "déchiffeur", qui a ainsi permis à de nombreuses victimes de récupérer leurs données.

Parmi elles, le département de la Seine-Maritime. Cette clé a restitué près de 62 terra octets de données a la collectivité et permis la remise en marche du système informatique en seulement un mois.

Partout dans le monde, ce déchiffreur du FBI a donc stoppé les hackeurs et évité le versement de près de 130 millions de dollars de rançon. Près de 13 pays ont participé à l'enquête, dont les Etats-Unis, la France et l'allemagne.

Prochaine étape : identifier les cybercriminels

Il y a 1500 victimes (entreprises, hopitaux, écoles, collectivités) recensées dans 80 pays, elles ont versé 100 millions de dollars de rançons avant l'arrivée de cette clé.

Pour l'instant, les auteurs des 1500 attaques n'ont pas été arrêté, mais c'est la prochaine étape de l'enquête : remonter jusqu'à eux, grâce à l'analyse de leur "arme", le fameux logiciel Hive.