Cyberattaque : une rançon de dix millions de dollars réclamée au Département de Seine-et-Marne

Dans quel état est le Département de Seine-et-Marne après la cyberattaque du 6 novembre dernier ? C'est une cyberattaque d'une ampleur considérable , plus importante que celles qui ont touché récemment les départements des Alpes-Maritimes ou de Seine-Maritime, selon le président du Conseil départemental de Seine-et-Marne. Près de deux semaines plus tard, le 17 novembre, on ne sait pas encore qui est à l'origine de cette attaque, on ne connait pas l'étendue des dégâts sur les serveurs mais le Département n'a pas connaissance à cette date de fuite de données personnelles.

Je n'ai aucune raison de payer cette rançon

Une demande de rançon a aussi été décryptée : dix millions de dollars sont réclamés au Département qui ne compte pas pour autant payer. Et il va falloir ensuite reconstruire l'architecture du système informatique. En attendant, le fonctionnement du Département de Seine-et-Marne est perturbé et cela va durer, au moins, plusieurs mois. Il a donc dû faire des aménagements pour maintenir le service public, coûte que coûte.

Les 14 maisons des solidarités, la maison départementale des personnes handicapées, toute comme la trentaine de centres de protection maternelle et infantile, tous les sites du Département sont ouverts. Le travail continue même si le réseau internet a été coupé.

"Nous sommes revenus au papier pour certaines choses mais on a doté des agents de clés 4G, ce qui va nous permettre d'avoir 600 connexions", explique Jean-François Parigi, le président du Département de Seine-et-Marne alors que la collectivité compte au total 5.000 agents, cela représente 25.000 euros pour six mois. Les téléphones fixes, eux aussi, ne fonctionnent plus, 1.800 numéros de téléphones portables ont donc été mis en service.

Aucune date de retour à la normale ne peut être fixée

L'autre enjeu, c'est d'arriver à verser comme d'habitude les aides et les salaires. "Les salaires des agents seront payés. Les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active seront payés, en plus, là, c'est la CAF qui pilote l'opération, mais toutes les autres prestations sociales seront payées. Tout se fera en papier, en bordereau, comme on a connu il y a quelques années", précise Jean-François Parigi.

Ce sera le même système pour les subventions aux associations. Cette cyberattaque oblige aussi le Département à reporter son débat d'orientations budgétaires et donc, son vote, qui n'aura pas lieu avant, au mieux, février prochain. L'enquête se poursuit, menée par la brigade cybersécurité de la police judiciaire. Une fois les données volées identifiées, le Département aura l'obligation de prévenir les usagers concernés sous 48 heures.