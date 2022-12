Cyberattaques : la gendarmerie à la rescousse des communes rurales

On fête, en cette fin d'année 2022, le premier anniversaire du dispositif "immunité cyber" lancée par la gendarmerie, en partenariat avec l'association des maires de France, et le dispositif cybermalveillance , et dont la Gironde était le premier département pilote. Le but est d'aider les petites municipalités à adapter leurs systèmes informatiques face à l'augmentation des attaques malveillantes. Selon l'ANSSI, l’Agence nationale de la sécurité informatique, en trois ans, le nombre de cyberattaques a été multiplié par dix, du fait notamment que "nos sociétés se numérisent". Avec ce dispositif, la gendarmerie propose donc aux maires de les accompagner pour protéger leurs systèmes, avec un diagnostic de leur niveau de protection.

ⓘ Publicité

Thomas Gentelet est gendarme à Rauzan, il fait partie des 118 "correspondants nouvelles technologies" formés en Gironde pour répondre à cette problématique et épauler les élus. Il a envoyé un pré-questionnaire aux 27 mairies de sa circonscriptions, en leur proposant à chacune de venir les aider à établir un diagnostic de leur failles informatiques. Selon lui, c'est surtout "pour créer du lien sur ce sujet avec des maires qui sont forcément un peu dépassés par tous les dangers liés à ça." Le gendarme, formé en octobre au logiciel pour établir le diagnostic avec les maires assure qu'il faut commencer par des choses basiques : "Éditer des règles pour chaque employé, qui doit respecter les changements de mot de passe ou la fermeture de session ; une sauvegarde, une protection de ces données pour pouvoir avoir des plans de remise en route rapides."

loading

Le gendarme explique que ce sur toutes les mairies où il a établi un diagnostic, le score était catastrophique... Ce n'est pas l'important d'après Thomas Gentelet, "le but n'est pas d'avoir un super score à ce diagnostic, le but, c'est de discuter, que vous preniez la mesure de certaines problématiques" explique t-il au maire, Patrick Nardou.

L'édile qui s'amuse de ce score très loin de la perfection et avoue "l'informatique et ma génération, ça peut être compliqué pour bon nombre d'entre nous, mais ne serait ce qu'être conscient des choses, à mon avis, c'est déjà important."

Depuis sa création en 2017, le dispositif Cybermalveillance comptabilise 8 millions de visiteurs sur sa plateforme, dont près de 4 millions en 2022 et plus de 600.000 victimes assistées.