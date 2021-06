Cyberharcèlement de Mila : jusqu'à six mois de prison avec sursis requis contre 12 des 13 prévenus

Ce mardi après-midi, au tribunal de Paris où sont jugées 13 personnes pour menaces de mort et/ou harcèlement via les réseaux sociaux à l'égard de Mila, Isérois de 18 ans, le parquet a requis jusqu'à six mois de prison avec sursis. La relaxe a été demandée pour une personne.

De trois à six mois de prison avec sursis ont été requis ce mardi après-midi par le procureur au tribunal de Paris à l'encontre de 12 des 13 personnes poursuivies pour cyberharcèlement et/ou menaces de mort à l'encontre de Mila. La relaxe a été demandée pour une.

Depuis janvier 2020, la jeune Iséroise est victime de nombreux messages violents en ligne après une première vidéo critiquant l'islam. Toutes ces personnes ont été interpellées entre février et avril, après une nouvelle vidéo de Mila critiquant l'islam postée en novembre sur Tik Tok.

Des peines différentes en fonction de la nature des faits reprochés

Pour l'un des prévenus, le procureur a demandé la relaxe au bénéfice du doute. Pour les autres, il a tenu a faire la distinction entre les personnes qui ont harcelé et celles qui ont harcelé ET menacé de mort. Les peines demandées sont de trois mois avec sursis dans le premier cas et de 6 mois avec sursis dans le second cas.

Place maintenant aux plaidoiries des avocats des 13 prévenus, âgés de 18 à 30 ans.

Par le passé, deux personnes ont été poursuivies et condamnées pour des faits de même nature - ce fut le cas d'un Gersois condamné à 18 mois ferme en janvier après des menaces via Facebook et d'un homme à Malte à l'été 2020 - mais c'est la première fois qu'autant de personnes sont jugées en même temps. Par ailleurs, d'autres personnes sont mises en examen pour menaces de mort sur Mila et ce après la publication de la première vidéo.