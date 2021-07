Cyberharcèlement de Mila : onze personnes condamnées à des peines allant de 4 à 6 mois de prison avec sursis

11 des 13 prévenus poursuivis pour cyberharcèlement et/ou menaces de mort à l'encontre de Mila ont été condamnés ce mercredi à des peines allant de 4, 5 et 6 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris. Un jeune homme est relaxé, comme l'avait requis le procureur. Un dernier prévenu n'a pas été jugé par le tribunal de Paris. Sa convocation n'avait pas été envoyée régulièrement.

Depuis janvier 2020 et la publication d'une vidéo polémique sur l'Islam, la jeune Iséroise a reçu des milliers de messages violents en ligne. Toutes ces personnes avaient été interpellées entre février et avril, après une nouvelle vidéo de Mila critiquant l'Islam postée en novembre sur Tik Tok.

"Qu'on ne fasse plus jamais culpabiliser les victimes"

"Je veux qu'on ne fasse plus jamais culpabiliser les victimes, force à nous" a déclaré la jeune femme à la sortie du tribunal correctionnel de Paris.

"On a gagné, et on gagnera encore parce que je veux que tous ensemble, on arrête jamais de baisser les bras, qu'on continue de se battre" a-t-elle ajouté devant la presse. "Je veux que les personnes qui seraient considérées comme des pestiférées, à qui on interdirait les réseaux sociaux, ce soit ceux qui harcèlent, qui privent les gens de leur liberté, qui menacent de mort, qui incitent au suicide".