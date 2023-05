Cyberharcèlement : l'association Cybhar'so déplore des failles dans la loi existante

Limiter les arnaques en ligne, lutter contre le cyberharcèlement et bloquer les sites pornographiques qui ne mettent pas en place les mesures nécessaires pour empêcher les enfants d'accéder à leurs contenus, voilà les objectifs du projet de loi qui sera présenté ce mercredi en conseil des ministres. Ce texte pour "sécuriser et réguler internet" doit, selon le ministre chargé du dossier, Jean-Noël Barrot, "faire cesser cette angoisse qui saisit nos concitoyens sur l’espace numérique".

ⓘ Publicité

A Toulouse, l'association Cybhar'so souhaiterait avant tout que la loi existante soit appliquée.

Réécouter l'interview de Magali Chavanne en cliquant sur ces mot s.

"Les policiers renvoient vers le dépôt de plainte en ligne"

Magali Chavanne est membre de Cybhar'so association pour la prévention et la lutte contre le cyber harcèlement, à Toulouse. Interrogée sur le projet de loi internet en direct sur France Bleu Occitanie ce lundi 8 mai, elle déplore l'absence d'application de la loi actuelle : "des lois, il y en a eu plusieurs, moi j'attends des actions, hier encore je suis allée déposer plainte avec des victimes, mais à la police on nous renvoie sur le net, or on a parfois besoin des policiers".

Le site service-public.fr indique que "le harcèlement via internet (mails, réseaux sociaux...) est un délit: Acte interdit par la loi et puni d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans. Si vous êtes victime de ce type de harcèlement, vous pouvez demander le retrait des publications à leur auteur ou au responsable du support électronique. Vous pouvez aussi faire un signalement en ligne à la police ou à la gendarmerie ou porter plainte. Ce délit est sanctionné par des peines d'amendes et/ou de prison. Les sanctions sont plus graves si la victime a moins de 15 ans."

Le ministère de l’Éducation nationale a instauré un partenariat avec l’Association e-Enfance. Il existe deux numéros verts gratuits le 3020 et le 3018 pour lutter contre le harcèlement.