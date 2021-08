Cycles Mercier à Revin : 200 personnes manifestent contre le désengagement de l'Etat

Ils veulent comprendre et demandent à l'Etat d'assumer ses engagements : environ 200 personnes manifestent ce mardi à Revin (Ardennes). A la tête de ce rassemblement, le député des Ardennes Pierre Cordier, le Président de la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse, Bernard Dekens et le maire de Revin, Daniel Durbecq. Trois hommes en colère et déçus depuis l'annonce jeudi dernier du désengagement de l'Etat dans le projet d'installation d'une usine Mercier à Revin.

Le gouvernement devait débourser cinq millions d'euros au titre du dispositif Territoires d'Industrie et du Fonds pour le recyclage des friches. L'usine et les deux lignes de production prévues devaient employer 270 personnes dans les cinq ans et occuper la friche Porcher. L'incompréhension est d'autant plus grande que les cycles Mercier avaient choisi la France plutôt que le Portugal et les Ardennes plutôt que les Hauts-de-France pour relocaliser leur production de vélos et vélos électriques. L'ambition était d'en produire 500 000 par an.

Déçus et en colère. L'installation de l'usine Mercier à Revin promettait l'embauche de 270 personnes © Radio France - Alexandre Blanc

L'Etat n'a pas encore communiqué officiellement sur les raisons de ce désengagement

C'est une enquête sur le porteur de projet qui aurait abouti à ce désengagement : "A l'occasion de l'instruction du dossier, un certain nombre d'alertes nous sont parvenues qui ont suscité des investigations complémentaires et conduit l'Etat à indiquer qu'il ne peut pas finalement accorder les subventions qui étaient prévues", expliquait la semaine dernière Jean-Sébastien Lamontagne, Préfet des Ardennes.

Plusieurs sources, dont des élus ardennais, confirment qu'il serait soupçonné de détournement de droit anti dumping et de blanchiment d'argent. Un signalement grave aurait été fait auprès de la justice.

L'Etat préfère donc stopper le projet avant qu'il ne soit trop tard, mais il promet que les fonds qui étaient fléchés pour les cycles Mercier resteront dans les Ardennes, mais qu'ils seront utilisés sur d'autres projets.