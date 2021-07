Cyclisme ; décès brutal d'un directeur sportif aux championnats de Normandie

Le directeur sportif de l'ES Torigny a été victime d'un malaise cardiaque juste avant la course à Brix. Il n'a pas pu être ranimé

Dans le monde du cyclisme manchois, le décès brutal du directeur sportif de l'ES Torigny Sébastien Houtteville ce dimanche 18 juillet2021. ce cherbourgeois de 47 ans, a été victime d'un arrêt cardiaque juste avant une course à Brix ( Manche) , où 110 coureurs étaient réunis pour disputer les championnats de cyclisme de Normandie espoirs et 2e catégorie les coureurs ont fait un tour d'honneur pour lui rendre hommage mais la course a été annulée.