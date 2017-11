Cyclisme : le "docteur Mabuse" mis en examen dans une nouvelle enquête pour dopage

Bernard Sainz, aussi connu sous le nom de "docteur Mabuse", a été mis en examen ce mercredi dans une nouvelle enquête sur des faits de dopage. Le parquet de Paris a également demandé son placement en détention provisoire.

Déjà condamné dans des affaires de dopage dans le monde du cyclisme amateur et semi-professionnel, Bernard Sainz, surnommé "docteur Mabuse", a été mis en examen ce mercredi pour "exercice illégal de la médecine" et "incitation à l'utilisation par des sportifs de substances ou méthodes dopantes interdites (...) en récidive légale".

Le naturopathe, âgé de 74 ans, avait été filmé en 2016 par l'émission "Cash Investigation" en train de donner des protocoles de dopage à des cyclistes, leur conseillant notamment de prendre de l'EPO ainsi que du clenbutérol, anabolisant utilisé habituellement pour les chevaux. Le 10 février dernier, une information judiciaire avait été ouverte à Paris.

Condamné à plusieurs reprises

Le parquet a demandé le placement en détention provisoire de Bernard Sainz. Le juge des libertés et de la détention doit statuer ce mercredi sur la question. En septembre, Bernard Sainz a déjà été condamné à neuf mois de prison ferme dans une affaire de dopage. Il avait alors fait appel de la décision.

Celui qui se présente comme un "spécialiste des médecines douces" et continue à nier toute action illégale avait également été condamné en 2014 à deux ans de prison dont vingt mois avec sursis pour incitation au dopage et exercice illégal de la médecine, et en 2013 à 3.000 euros d'amende pour avoir participé à du dopage de chevaux.