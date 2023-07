Cycliste happée par un camion à Orléans : le chauffeur entendu en garde à vue et libéré

Les circonstances de l'accident qui s'est produit ce lundi 24 juillet au niveau de la bretelle d'accès à la RD 2020, l'avenue Roger Secrétain, au sud d'Orléans, ne sont pas encore tout à fait établies, l'enquête se poursuit. Peu avant 10 heures, une jeune fille a été happée par un camion , à hauteur du supermarché Auchan, et grièvement blessée. L'audition dans le cadre d'une garde à vue, du conducteur du camion, n'a pas permis de tout expliquer, notamment de savoir où se trouvait précisément la jeune cycliste au moment du choc. Elle n'a pas été encore été entendue, son état ne le permet pas.

L'homme, âgé de 26 ans, qui venait d'effectuer une livraison à Orléans, mais qui n'est pas originaire de la région, a été placé en garde à vue après l'accident, c'est la procédure, et il est ressorti libre après plusieurs heures d'audition. Choqué, il a été soumis aux tests toxicologiques de rigueur, qui n'ont pas révélé la présence d'alcool ou de drogue.

Un choc au moment de tourner à droite

Ce lundi matin, il roulait sur la route d'Olivet, venant d'Orléans, et il a tourné à droite pour s'engager sur la bretelle d'accès à la RD 2020, juste après le supermarché Auchan. A cet endroit il y a une piste cyclable sur sa droite, mais il dit avoir fait les contrôles d'usage et n'avoir vu personne. C'est en tournant qu'il a entendu un choc, il dit avoir pensé qu'un de ses pneus avait explosé, et il a continué sa route jusqu'en haut de la bretelle, pour ne pas gêner la circulation aurait-il confié aux enquêteurs.

C'est à ce moment seulement qu'il aurait vu la jeune fille, au niveau de sa roue, et son vélo, électrique, qui commençait à prendre feu. Deux témoins lui ont porté secours, l'un d'eux a éteint les flammes. Mais aucun n'a vu l'impact et n'a donc pu en dire plus sur les circonstances.