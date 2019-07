Cycliste renversé dans l'Indre : un homme de 70 ans placé en garde à vue

Aigurande, France

Un homme a été interpellé dans le cadre de l'enquête sur un accident entre une voiture et un cycliste. Dimanche 21 juillet, le cycliste roule sur la D990, entre Aigurande et Cluis. Il est alors renversé par une voiture, qui continue sa route et ne s'arrête pas. La gendarmerie de l'Indre avait alors lancé un appel à témoins. Neuf jours plus tard, ce mardi 30 juillet, un homme de 70 ans a été arrêté et placé en garde à vue.

Il est le conducteur présumé du véhicule impliqué dans l'accident. Il devrait prochainement être jugé pour délit de fuite et blessures involontaires.

Le cycliste de 52 ans avait dû être transporté en hélicoptère jusqu'au centre hospitalier de Châteauroux. Il souffrait de plusieurs blessures.