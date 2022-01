Cycliste tué dans un accident à Urrugne : un an de prison avec sursis requis contre le conducteur

Michel est artisan, il a 63 ans et le permis en poche depuis l'âge de 20 ans. Il connaît par cœur le chemin pour aller à la déchèterie d'Urrugne, il s'y rend tous les jours. Au stop, c'est à gauche pour prendre la route principale. Ce 21 juin 2021, il tourne, mais ne voit pas le vélo qui arrive, justement, à gauche. Au guidon, un cycliste espagnol qui participe à une sortie avec son groupe de sportifs. Il s'écrase contre le véhicule. Les secours le prennent en charge dans un état critique. Transporté à l'hôpital, il succombe rapidement à ses blessures. C'est ce dramatique accident de la route que le tribunal correctionnel de Bayonne a du examiner ce jeudi 20 janvier sous la direction de la magistrate Emmanuel Adoul.

Audience douloureuse

Sept mois presque jour pour jour après le choc, l'audience a été très pénible pour les deux parties. Pour sa responsabilité dans l'accident, l'automobiliste est poursuivi pour "homicide involontaire". À la barre, il affirme avoir marqué l'arrêt obligatoire, avant de s'engager sur la route principale. Il n'y pas de témoin, mais l'avocat de la famille de la victime Me Bertrand Arotseche, le soupçonne d'avoir grillé le stop. Mais il n'y a aucune preuve.

Un an avec sursis demandé par l'accusation

Pour sa défense, il parle de malchance, d'un drame qu'il ne parvient pas à s'expliquer, sur une route qu'il emprunte pourtant tous les jours. Il regrette. Il pleure à la barre et insiste : "Je ne l'ai pas vu, pour moi aussi c'est un drame". Et c'est surtout "la malchance". Pour l'accusation, l'exercice n'est pas facile : la procureure de la République Elodie Goyard parle "d'une faute de conduite". Elle demande an de prison avec sursis. Le jugement sera rendu le 24 février. Fin de l'audience. Sur le banc des parties civiles, la famille de la victime se lève et quitte la salle sans avoir compris le moindre mot de ce qui s'est dit pendant plus d'une heure.