Cycliste tuée à Cesson-Sévigné : cinq mois de prison avec sursis pour la conductrice

Le 17 juin 2021, une cycliste de 43 ans était renversée par une voiture au rond-point du taillis à Cesson-Sévigné, près de Rennes. La conductrice ne l'avait pas vue car elle était dans un angle mort.. La quadragénaire décédait sur place. La conductrice, âgée de 27 ans, comparaissait mardi 13 septembre devant le tribunal correctionnel de Rennes pour homicide involontaire. Un procès douloureux en présence de la famille de la victime qui s'est constituée partie civile.

Aucune circonstance aggravante

Ce 17 juin 2021, le temps est clair, la chaussée est légèrement humide. Mélanie Hélaudais, âgée 43 ans, se rend comme tous les jours à son travail à vélo. Elle porte un casque. Comme tous les jours, cette kinésithérapeute passe par le rond-point du taillis à Cesson-Sévigné, un giratoire très fréquenté avec une piste cyclable. Il est 8h17. Une Renault clio emprunte le rond-point et au moment de tourner sa conductrice ne voit pas la cycliste qui est dans un angle mort. Le vélo est percuté, le corps de la victime se retrouve sur le capot de la voiture puis est happé sous les roues de la voiture. Ce sont les pompiers qui dégageront le corps de la quadragénaire, en arrêt cardio-respiratoire et qui meurt sur place. Il n'y a aucune circonstance aggravante de la part de la conductrice, ni vitesse, ni alcool, ni drogue, ni téléphone en main. C'est ce qui rend ce procès difficile.

Une famille digne

A la barre, la conductrice, qui a traversé une longue période dépressive, redit qu'elle n'a pas vu la cycliste arriver et qu'elle est désolée. Le père de la victime, son mari, l'une de ses filles adolescente, tous parties civiles, viennent devant la présidente du tribunal exprimer leur douleur dans la dignité et sans esprit de vengeance. La prévenue est condamnée à cinq mois de prison avec sursis, le procureur avait requis dix mois, et un an de suspension de permis. Une audience au civil, prévue en juin 2023, déterminera les dommages et intérêts.

Le combat d'un père

Au delà du jugement qui satisfait tout le monde, c'est la sécurité des vélos en ville et notamment sur les ronds-points qui se posent. C'est le combat que mène désormais Bertrand Morel le père de la victime. Avec Anne Bagros, dont la fille Grâce Lochin est morte à Rennes dans des circonstances similaires, il se bat pour que le casque devienne obligatoire pour les cyclistes et pour l'aménagement de pistes cyclables en site propre sur les ronds-points comme aux Pays Bas. Autre demande, l'installation de caméras avec bipper sur les bus et les camions pour éviter les angles morts. Dans une réponse à un courrier adressée à la première Dame, Brigitte Macron lui a promis que ses revendications soient relayées auprès de la déléguée interministérielle à la sécurité routière.