Cyclistes fauchés à Fleury-les-Aubrais : un homme de 37 ans placé en détention provisoire

Un homme de 37 ans, interpellé mardi, est mis en examen pour homicide involontaire aggravé par un délit de fuite et blessures involontaires, après l'accident qui a coûté la vie à un cycliste samedi soir à Fleury-les-Aubrais, près d'Orléans. Il est placé en détention provisoire

Du nouveau dans l'enquête sur le terrible accident survenu samedi dernier à Fleury-les-Aubrais : deux cyclistes avaient été fauchés par une voiture dont le conducteur a ensuite pris la fuite, un homme de 45 ans avait été tué sur le coup et une femme de 49 ans blessée.

Un suspect, arrêté à son domicile mardi matin par la police, avait été placé en garde à vue. Présenté à un juge ce jeudi, il est mis en examen pour homicide involontaire aggravé par un délit de fuite et blessures involontaires aggravées par un délit de fuite, indique la procureure de la République d'Orléans ce jeudi soir.

Le suspect incarcéré

L'homme, âgé de 37 ans, est placé en détention provisoire. C'est ce qu'avait requis le parquet d'Orléans. L'enquête se poursuit, dans le cadre d'une information judiciaire : une source policière indique que les enquêteurs vont notamment effectuer des analyses pour rechercher d'éventuelles traces d'alcool ou de stupéfiants. Un accompagnement est proposé à la victime (dont les jours ne sont plus en danger) et à ses proches, via l'association des victimes du Loiret, indique le parquet.

Deux jeunes de 19 ans, interpellés à la Source à Orléans, dimanche matin, avaient été libérés sans poursuites lundi dernier.