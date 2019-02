Cygne tué sur le lac d’Annecy : "on ne peut pas laisser passer ça !"

Haute-Savoie, France

"C’est choquant !" Bérangère Simonin ne décolère pas. La présidente de la toute jeune association Fais-moi Cygne a confirmé qu’elle allait porter plainte après la découverte, d’un cygne du lac d’Annecy tué par un plomb tiré en pleine tête. "On ne peut pas laisser passer ça, explique-t-elle. Ma crainte c’est que cela fasse des émules et quand dans quelques jours d’autres se disent : c’est marrant de faire ça."

Ce n'est pas possible d'avoir des actes de cruauté gratuite." - Bérangère Simonin, présidente de l'association Fais-moi Cygne

ECOUTEZ Bérangère Simonin, présidente de l'association Fais-moi Cygne. Copier

Capture d'écran de la page Facebook de l'association Fais-moi Cygne. -

Le cygne a été retrouvé par des promeneurs, dimanche dernier, dans le secteur d’Albigny (commune déléguée d’Annecy-le-Vieux). Transporté dans une clinique vétérinaire d’Epagny, les radios effectuées ont permis de mettre en évidence la présence d’un projectile dans la tête de l’animal. Il s’agit "d’un plomb de carabine à air comprimé" a indiqué, lundi, sur sa page Facebook le vétérinaire mandaté pour l’autopsie du cygne.

Jusqu'à un an de prison

L’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCSF) de la Haute-Savoie a ouvert une enquête. Selon le code de l’environnement, le tireur peut être poursuivit pour destruction d’espèce protégée. "C’est un délit passible d’une peine pouvant aller jusqu’à un an de prison et 15 000 euros d’amende", a précisé un responsable de l’ONCSF. Selon les associations de défense de l’environnement, le nombre de cygnes présents sur les bords du lac d’Annecy aurait considérablement diminué. "D’une centaine il y a encore quelques années, on n’en compte plus que quarante actuellement", assure Bérangère Simonin.

Moins de cygnes

Si tirer sur l’un de ces oiseaux emblématiques du lac d’Annecy reste quelque chose de rarissime, Jean-François Cuveillier reconnait en revanche en soigner de plus de plus dans sa clinique vétérinaire."Des cygnes mordus par des chiens, avec du fil de pêche accumulé dans l’œsophage. On a aussi eu un cygne blessé par un tir d’arbalète dans l’aile." Inquiet, le vétérinaire appelle à une prise de conscience. "Il y a tout un tas de comportements qui doivent être pris en compte pour protéger ces animaux comme par exemple ne pas laisser son chien courir après ou arrêter de les nourrir."

Il faut que ce symbole (le cygne) soit un peu plus respecté." - Jean-François Cuveillier, vétérinaire