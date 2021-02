Dans un article publié par l'Equipe ce mardi, d'anciennes gymnastes du Pôle France de Saint-Étienne accusent un bénévole de viol et agression sexuelle. 30 ans après, elles prennent la parole et dénoncent une omerta des institutions.

Il y a plus de 30 ans, personne ne les a écoutées, aujourd'hui, trois anciennes gymnastes du pôle France de Saint-Étienne prennent la parole dans l'Equipe pour crier leur colère et dénoncer des viol et des agression sexuelle dont elles disent avoir été victimes ou témoins. Des agressions commises sur fond de maltraitance institutionnalisée au sein de cette structure selon elles, notamment par les deux entraîneurs de l'époque, le couple chinois Xiaolin Ning et Huanzong Cai.

En 1988, la vie de Caroline Jacquey, alors âgée d'une dizaine d'années bascule dans l'horreur. Durant l'été, elle assure avoir été agressée sexuellement par Robert Colon, bénévole du Pôle France de Saint-Étienne.

Viols et agressions sexuelles

Ce soir-là, après des festivités organisées par le pôle, l'ancien gymnaste de haut niveau, désormais bénévole au sein de la structure, la fait dormir chez lui avec Juliette Drahi, une autre gymnaste du pôle, également âgée d'une dizaine d'années, car il était trop tard pour que les parents viennent les récupérer.

Selon leurs dires, les deux enfants sont installées dans le lit du bénévole, qui assure qu'il va dormir sur le canapé. Mais dans la nuit, celui-ci revient et agresse sexuellement Caroline Jacquey, comme elle l'explique au journal l'Equipe.

Contactée par France Bleu, Juliette Drahi se souvient de cette nuit d'effroi. "On s'est endormies, nous étions fatiguées, et dans la nuit, il est venu. Il s'est glissé dans le lit à côté de Caroline, et ensuite, c'était l'enfer. Je suis à côté, je me réveille parce que Caroline pleure, et j'entends des halètements, je comprends tout de suite qu'il se passe quelque chose de pas normal", commence Mme Drahi.

"Je me réveille et je vois Robert en train de faire quelque chose sous les draps, je sens sa transpiration, il était en marcel et en slip. Je suis sidérée, j'ai peur de mourir. Caroline part s'enfermer dans la salle de bain, à ce moment-là", continue-t-elle.

"Je la suis ensuite, et je viens me coller contre elle sur le carrelage, je me rappelle de ce carrelage blanc, j'avais peur qu'il nous tue", explique Juliette Drahi.

Silence de l'institution

"Le pire commence ensuite, le lendemain, Robert Colon nous dépose au centre, Caroline était très mal, elle a été extraite du rassemblement, elle est partie avec Muriel Cavallero, son entraîneur de l'époque, et Caroline lui a tout raconté, elle est restée une semaine chez elle, puis elle est revenue s'entraîner", explique-t-elle.

Muriel Cavarello, que Caroline Jacquey assure avoir informée en 1988 des agressions sexuelles dont elle aurait été victime, est aujourd'hui membre du conseil d'administration du pôle France, et vice-présidente du comité régional de région. Contactée par France Bleu, elle n'a pas encore répondu à nos sollicitations.

Malgré ce signalement, rien n'est fait à l'époque pour éloigner Robert Colon des jeunes, qui reprend ses activités à leur contact peu après. "Je l'ai ensuite revu quelques semaines après, il était en train de tenir Caroline pendant un exercice, cela m'a encore plus traumatisée. Elle était en équilibre sur une poutre basse et je me souviens des mains de cet homme sur son corps", raconte avec colère Juliette Drahi.

En 2010, Caroline Jacquey a déposé une plainte, classée sans suite à cause de la prescription.

Dans les colonnes de l'Equipe, une autre athlète, Morgane André, dénonce les agissements de Robert Colon. Elle aussi gymnaste au Pôle France, elle assure avoir été violée par Robert Colon en 1990, elle a alors 13 ans. Elle vite aujourd'hui sur l'île de la Réunion.

Ce n'est que des années plus tard, en avril 2020, que les trois femmes décident de signaler à nouveau ces faits, cette fois-ci à la Fédération française de gym, qui transmet le dossier au parquet de Saint-Étienne. Là encore le signalement est classée sans suite en juin 2020 en raison de la prescription.

Contacté par France Bleu, Robert Colon, aujourd'hui âgé de 79 ans nie les accusations formellement.