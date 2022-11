"D'ici 2030, à la Cour d'appel de Poitiers, il faudra recruter 80% de magistrats en plus", estime un syndicat

Un an après une pétition massive, signée par 3 000 magistrats de toute la France et de nombreux engagements du gouvernement, dans les tribunaux du Poitou, les recrutements de magistrats sont toujours attendus. Des manifestations ont eu lieu ce mardi 22 novembre devant les tribunaux, notamment à Niort et Poitiers.

"Les choses ont évolué sur le papier, mais dans les faits la situation est la même que l'an dernier, car nous attendons toujours de nouveaux juges dans le ressort de la Cour d'appel de Poitiers", détaille Fabienne Averty, représentante de l'Union Syndicale des Magistrats à cette Cour d'appel (qui couvre Poitiers, Niort, mais aussi La Rochelle, La Roche-sur-Yon, Saintes et Les Sables d'Olonne). "A la Cour d'appel de Poitiers, nous devrions être 192, et nous sommes actuellement 179 en effectif réel, calcule-t-elle. Mais surtout à horizon 2030, pour rendre une justice de qualité qui respect le droit international, nous devrions être 250 juges et 92 procureurs. Ce qui veut dire une hausse de 80% des effectifs".

Parfois, on peut enchainer 12 jours de travail de suite", Fabienne Averty

Les risques sont importants pour la santé des magistrats face au manque de personnel. "Nous sommes débordés et travaillons bien au-delà de la durée légale de travail, explique la magistrate poitevine. Si nous prenons une permanence le week-end, parfois nous enchaînons 12 jours de suite, sans repos". Les personnels s'épuisent, selon l'USM, et risquent les burn-out.