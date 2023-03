D'importantes saisies de cannabis et de cocaïne au cours de deux opérations des douanes de Dijon

Les saisies de drogue se sont multipliées au cours du mois de février pour les douaniers de Dijon. Elles ont permis de mettre la main sur près de 700 kilos de drogue

Une première saisie de 645 kilos de cannabis le 3 mars dans un camion en provenance d'Espagne

Les agents de la brigade de Dijon ont intercepté à bord d’un camion en provenance d’Espagne, 645 kilos de résine de cannabis, dont la valeur est estimée à plus de 5 millions d’euros sur le marché de la revente illicite de stupéfiants. C’est la plus importante saisie de cannabis réalisée par les douaniers dijonnais depuis novembre 2020. Le 17 février, en contrôle sur l’autoroute A6, les agents de la brigade des douanes de Dijon sélectionnent un ensemble routier en provenance d’Espagne. Le chauffeur déclare transporter des pièces détachées d’automobiles. L’ouverture du camion permet effectivement aux agents de constater la présence de batteries sur des palettes. C’est grâce à un examen approfondi de la remorque que les agents remarquent, dissimulés dans le fond du chargement, la présence de nombreuses valises en toile de jute contenant de la résine de cannabis. Au total, 17 valises contenant 645 kilos de résine de cannabis ont été saisis par les douaniers de Dijon. Le chauffeur a été placé en retenue douanière et, sur instruction du procureur de la république, il a été remis, ainsi que les stupéfiants aux services de police pour les suites de l’enquête. Le jugement du chauffeur a fait l’objet d’un renvoi au 3 mai.

La drogue était dissimulée dans le chargement du camion - Douanes France

Une deuxième saisie de cannabis et de cocaïne le 18 février dans un camion espagnol

Le samedi 18 février, les agents de la brigade de surveillance de Dijon contrôlent sur l’A6, à hauteur de l’aire de Beaune-Merceuil, un ensemble routier immatriculé en Espagne. Le conducteur espagnol déclare effectuer un trajet entre l’Espagne et les pays-Bas. L’ouverture des porte-palettes de la remorque permet aux agents de découvrir 4 grands sacs de sport noirs. L’ouverture des 3 premiers sacs fait apparaître des sacs thermosoudés contenant un total de 44,84 kg d’herbe de cannabis. Le 4ème sac contient quant à lui 34,18 kg de résine de cannabis et 702 g de cocaïne, soit une valeur totale estimée de 681 560 €.

En 2022, la douane a saisi 104 tonnes de stupéfiants dont 66,25 tonnes de cannabis.