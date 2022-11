D'importants bouchons sur l'A8 à cause d'un accident entre un poids-lourd et une voiture

La sortie de Nice a été très compliquée, ce mardi soir, avec d'importants bouchons suite à un accident entre un poids-lourd et une voiture.

L'accident s'est produit entre Villeneuve-Loubet et Cagnes-sur-Mer en direction de l'Italie. Le temps de parcours a été allongé de plus de 30 minutes. Une personne a été légèrement blessée et transportée à l'hôpital selon les pompiers.