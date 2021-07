D'importants dégâts après un incendie dans les locaux des services techniques de Coulon dans les Deux-Sèvres

Un bâtiment des services techniques de Coulon a été touché par un incendie. Les pompiers des Deux-Sèvres, mobilisés depuis le milieu de la nuit, sont venus à bout des flammes.

Les dégâts sont très importants. Le feu a ravagé une grande partie de ce local de 570 m², la toiture et des murs porteurs se sont effondrés, et deux véhicules ont été détruits. L'un d'eux contenait des feux d'artifices. Toutefois, les pompiers ont pu contenir la propagation des flammes à deux garages et une maison mitoyenne. Cela a permis de préserver également six véhicules.