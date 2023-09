D'importants dégâts et une solidarité qui s'organise dans l'Hérault après l'épisode cévenol de samedi

Touchées mais pas coulées. Voilà comment on peut résumer la situation des communes frappées par les violentes inondations ce samedi au nord de l'Hérault. Si les dégâts sont bien visibles, ce qui poussent plusieurs maires à demander le placement en catastrophe naturelle de leurs villages, la solidarité des habitants, employés communaux et associations redonnent le sourire en ce dimanche.

C'est le cas à Saint-Martin de Londres, où il était tombé 100mm de pluie en une heure samedi soir. Sur la place du village, où les torrents d'eau sont montés jusqu'à 80cm de haut, des dizaines d'habitants ont nettoyé à la raclette dimanche matin. Ici, cinq commerces sont obligés de fermer compte-tenu des dégâts. "J'ai eu un mètre d'eau dans la boutique, tous les meubles sont trempés, tout est fichu", raconte Cécile, la fleuriste. Sylvie a elle vu "un mur céder et deux torrents d'eau s'abattre" dans son jardin.

Les mairies pleinement mobilisées...

Le maire Gérard Brunel a fait le tour des sinistrés toute la journée. "On recense les dégâts pour demander notre placement en état de catastrophe naturelle", explique-t-il. Une demande qu'a également faîte son homologue de Lunas, où l'école a été entièrement inondée, et qui est soutenue par le député de la circonscription Sébastien Rome. "On a passé la journée à tout nettoyer avec les employés municipaux et des bénévoles", raconte Aurélien Manenc.

À Saint-Martin de Londres, la mairie est restée ouverte toute la matinée de dimanche pour prendre les déclarations des habitants. Une centaine est venue. Les employés techniques du village ont été mobilisés toute la journée pour nettoyer les rues et les ruisseaux pour faire face à une éventuelle autre tombée d'eau. "Ça a vraiment été un engagement et une solidarité exceptionnels", apprécie le maire.

... aux côtés des habitants

"Je remercie vraiment tous les gens qui sont venus me voir, me proposer leur aide", clame de son côté la fleuriste de Saint-Martin de Londres. Dans le village, une équipe de bénévoles s'est vite constituée pour proposer d'aider les particuliers à déblayer leurs jardins, logements ou piscines.

Le centre équestre des quatre vents à Lunas a pour sa part maintenu sa journée portes ouvertes ce dimanche malgré de très gros dégâts. La carrière a été entièrement emportée par l'eau, le matériel et les réserves de foin aussi. "On n'a pas voulu lâcher, témoigne la directrice Marion Ferreres. On a eu pleins de gens venus s'inscrire, mais aussi juste proposer leur aide pour refaire les clôtures, ça fait chaud au coeur !" Des cavaliers de l'écurie ont aussi lancé une cagnotte.

