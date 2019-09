PHOTOS/TEMOIGNAGES : d'importants feux de végétation à Chalais et Lignac dans le sud de l'Indre

Châteauroux, France

Deux feux de végétation importants mobilisent les pompiers de l'Indre, en ce moment sur les communes de Chalais et Lignac dans le Sud de l'Indre. Pour l'instant, on ne connait pas l'ampleur de ces incendies mais selon les gendarmes, des maisons et même des hameaux ont été évacués. La gendarmerie invite aussi les automobilistes à la prudence et à ne pas se garer aux abords pour ne pas gêner les secours.

Les pompiers vont recevoir des renforts extérieurs au département. Un hélicoptère a été mobilisé pour aider les soldats du feu qui travaillent au sol.

Feu de végétation dans le sud de l'Indre - Gendarmerie Nationale