D'importants moyens aériens mobilisés pour un incendie près de Lodève, dans l'Hérault

Un incendie s'est déclaré ce mercredi après-midi dans une pinède aux Plans, près de Lodève (Hérault). Quatre-vingts pompiers ont été envoyés sur place ainsi que trois avions bombardiers d'eau et quatre Canadair. Plusieurs feux sont signalés dans le département.

Hérault, France

Intervention des pompiers de l'Hérault ce mercredi après-midi aux Plans, près de Lodève. Ils sont 80, mobilisés sur un incendie qui s'est déclaré dans une pinède et pour lequel d'importants moyens aériens sont engagés : trois avions bombardiers d'eau du département et quatre Canadairs. En fait, ils luttent contre deux feux attisés par le vent. Le premier, fixé, a parcouru 5.000 mètres carrés de végétation. Un deuxième, toujours pas fixé en milieu d'après-midi, a détruit 1,5 hectare et mille hectares étaient menacés. Selon les pompiers sur place, l'origine de ce feu serait "une panne mécanique au niveau du filtre à air d'un poids lourd".

D'autres incendies sont signalés dans le département. À Fontès, au nord de Pézenas, 3.000 mètres carrés sont partis en fumée, mais le feu est sous contrôle. À Cazouls-lès-Béziers, un feu sans gravité a pris dans un lotissement. Là aussi, la situation est désormais sous contrôle.