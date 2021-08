D'importants moyens de recherche dépêchés pour retrouver un homme de 22 ans à Montfarville

Un jeune homme de 22 ans a été retrouvé nu sur la voie publique ce dimanche à l'aube à Montfarville, dans le Val de Saire. Ses amis avaient prévenu les secours car il était parti se baigner et ne donnait pas de nouvelles. L'hélicoptère de la Marine nationale a notamment été envoyé sur place.

D'importants moyens de secours ont été dépêchés après l'appel d'une jeune femme dans la nuit de samedi à dimanche à Montfarville, dans le Val de Saire. Un groupe de neuf amis a passé la soirée dans un champ, près de la plage du Ly. Vers 1h30, l'un d'eux, un jeune homme de 22 ans, décide d'aller se baigner seul.

Retrouvé nu

Quelques heures plus tard, sans nouvelles de leur ami, le groupe décide de prévenir les secours. La gendarmerie et les pompiers de Saint-Vaast-La-Hougue ratissent le littoral. En mer, le Cross envoie sur place l'hélicoptère Caïman de la Marine nationale, et deux vedettes SNSM. Le bateau de sauvetage des pompiers de Cherbourg Le Grisard est lui-aussi engagé. Enfin, un navire privé participe aussi aux recherches dans le secteur.

Vers 5h30, une patrouille de gendarmerie retrouve le jeune homme de 22 ans. Il est indemne, nu, sur la voie publique. Les pompiers ont effectué un bilan médical. Sur avis du Samu de la Manche, la victime n'a pas été évacuée à l'hopital.