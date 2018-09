Issoudun, France

D'importants moyens de recherche son déployés depuis hier soir dans l'Indre. Un homme qui avait été placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie d'Issoudun, a réussi à échapper à la vigilance des militaires et pris la fuite. Très rapidement, un dispositif de recherches a été mis en place avec des patrouilles, des équipes cynophiles et même un hélicoptère équipé d'un projecteur qui a notament survolé la région d'Issoudun hier soir.

Au sol, les entrées de ville et les ronds points de la commune avaient été investis par les gendarmes qui ont multiplié les contrôles et les vérifications. Dans un communiqué, le parquet de Châteauroux indique que ces opérations ont duré toute la nuit et "sont toujours en cours"